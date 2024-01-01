Рабочую группу по сохранению исторического центра Перми возглавит Екатерина Мальцева Всего в новый орган войдут 13 человек Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская 8 / фото: permmarathon.ru

Администрация Перми планирует создать рабочую группу по сохранению и развитию исторического центра города. Проект решения опубликован на сайте мэрии. Главная задача нового органа — разработка предложений и мероприятий, которые помогут сохранить исторический центр, повысить инвестиционную и туристическую привлекательность города.

Рабочую группу предлагают составить из 13 человек. Возглавит её замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева. Также в группу войдут первый замглавы администрации Ольга Андрианова, начальник департамента ЖКХ Вадим Казанцев, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Анна Князева, министр культуры Алла Платонова и др.



Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в историческом центре Перми будет построен общественно-деловой центр по ул. Советской, 16.

Одноэтажное здание будет построено на участке площадью 410 кв. м в границах территорий ОКН — достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия — достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». Высота помещений составит 4,5 м. Площадь застройки — 124,2 кв. м.

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