Худеть коту-толстяку Крошику из Перми помогают новые технологии Животное посадили на дробное питание из умной кормушки Поделиться Твитнуть

Пермского кота Крошика, чья история прогремела на всю страну (и о котором писали даже мировые СМИ), знакомят с новыми технологиями.

«Более правильно кошке кушать часто и по чуть-чуть. И сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого купили ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма», — сообщает ветеринарный врач Екатерина, которая помогает коту худеть.





Ветеринар разместила видео, где при выдаче новой порции аппарат призывает кота к еде, повторяя фразу: «Крошик, пора кушать!»



Как отмечают пользователи, Крошик в шоке пока от таких технологий после своего подвала. И желают скорейшего выздоровления.





За тем, как Крошик худеет, следит вся страна. И это не преувеличение. Учёные пермского университета даже провели целое исследование — почему кот пользуется такой бешеной популярностью (все смотрят как медиасериал: как он поел, с каким настроением проснулся, какой огромный лоток ему пришлось искать, что он делает). И выяснили, что при огромном количестве серьёзных новостей людям просто необходимы позитивные истории!





Крошика, напомним, забрали из подвала пермской больницы. Санитарки его так раскормили, что он не мог двигаться, и пришлось звать волонтёров, чтобы они спасли его. Котом занялись в «Матроскине». Когда волонтёры поставили Крошика на весы — не поверили своим глазам, он весил 17 кг! Кота посадили на диету, и он сейчас усиленно худеет.

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