На достройку медцентра в Камской долине Перми объявлен новый конкурс На работы выделили 999,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: www.youtube.com/@Roman-159

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На портале госзакупок объявлен новый открытый конкурс на строительство Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине. Он возводится в медицинском кластере, рядом с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова и Пермским краевым перинатальным центром, восточнее ул. Маршала Жукова, 35. Подрядчика должны назвать 17 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 999,4 млн руб.

Срок выполнения работ — не позднее 4 декабря 2026 года.

Напомним, строительство комплекса сооружений, в которые научный центр должен был переехать, началось ещё в 2015 году, но несколько раз прерывалось. В 2017 году на стройплощадку выходил подрядчик ООО «Интехстрой», он отчитывался о завершении строительства к 2024 году. Затем в 2021 году и в апреле 2024 года снова объявлялся конкурс на строительство центра.

Отметим, что Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: ул. Монастырская, 82 и ул. Встречная, 37 (поликлиника).

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