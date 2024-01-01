Новый медцентр в Камской долине Перми могут достроить за 1 млрд рублей Его строительство началось ещё в 2015 году Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок объявлен открытый конкурс на строительство Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине. Он возводится в медицинском кластере, рядом с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова и Пермским краевым перинатальным центром, восточнее ул. Маршала Жукова, 35. Подрядчика должны назвать 17 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 1,8 млн руб.

Срок выполнения работ — не позднее 1 декабря 2026 года.

Комплекс центра включает в себя четыре корпуса: клинический, научно-административный, лабораторный и хозяйственный.

Клинический корпус представляет собой 4-х этажное здание Г-образной формы с подвалом и техническим этажом. В нём разместятся консультативно-поликлинический центр, отделение врачебного приема детей и взрослых; отделение восстановительного лечения; отделение функциональной и лучевой диагностики; палатное терапевтическое отделение на 60 коек; палатное педиатрическое отделение на 60 коек и пр. Клиника научного центра будет принимать на лечение пациентов с заболеваниями, ассоциированными с воздействием неблагоприятных факторов среды обитания и профессионально обусловленной патологией.

Научно-административный корпус представляет собой 7-ми этажное здание прямоугольной формы. Здесь должно разместиться отделение постдипломного образования и аспирантуры, отделы анализа риска для здоровья, системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга, математического моделирования систем и процессов, маркетинга, конференц-зал на 300 мест.

В лабораторном корпусе (3-х этажное здание Г-образной формы) появятся лаборатории методов клеточной диагностики, иммунологии и аллергологии, иммуногенетики и микробиологии и др. Здесь же разместится виварий.

Общая площадь застройки — 7,6 тыс. кв. м, общая площадь зданий — 22,7 тыс кв. м.

Строительство комплекса сооружений, в которые научный центр должен был переехать, началось ещё в 2015 году, но несколько раз прерывалось. В 2017 году на стройплощадку выходил подрядчик ООО «Интехстрой», он должен был завершить строительство к 2024 году. Затем в 2021 году снова объявлялся конкурс на строительство центра.

Отметим, что Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: на ул. Монастырской, 82 и ул. Встречной, 37 (поликлиника).

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