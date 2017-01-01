Федеральный научный медцентр в Перми построит ООО «Интехстрой» Подрядчик продолжит возведение корпусов в Камской долине, начатое еще в 2015 году

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Скриншот Google.Maps

Центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей подвёл итоги аукциона на строительство федерального научного медицинского центра в Камской долине.

На торги поступила единственная заявка от ООО «Интехстрой», поэтому Общество признали победителем, а торги несостоявшимися. Компания построит медцентр по максимальной цене контракта 481 млн руб., которые выделены из федерального бюджета.

Строительство развернётся в Камской долине, восточнее улицы Маршала Жукова, 35, где находится федеральный сердечно-сосудистый центр имени Сергея Суханова. «Интехстрой» продолжит строительство лабораторного корпуса, где будут размещаться биохимические, токсикологические, химико-аналитические, цитогенетические лаборатории научного центра. Также начнётся строительство клинического, научно-административного и хозяйственного корпусов. В клиническом корпусе площадью около 6 тыс. кв. м будут располагаться два стационарных отделения и консультативно-диагностическая поликлиника.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до 20 декабря 2020 года. В будущем на этом участке также появятся два КПП, газификатор, котельная, площадка с ёмкостями для дизельного топлива и два подземных перехода. Полностью проект планируют реализовать в 2023 году.

Отметим, Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: на Монастырской, 82 и Екатерининской, 224 (поликлиника).