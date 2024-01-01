«Молот» в Перми добыл вторую победу подряд в домашней серии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедельник, 30 сентября, во втором матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Перми ХК «Молот» принимал команду «Ростов».

Первую шайбу на 10 минуте забили гости. Только во втором периоде Бойчук в большинстве сравнял счёт. В третьем отрезке шайбы Галимзянова, Кицына и Щербакова установили окончательный результат встречи — 4:1 в пользу хозяев.

«После двух периодов было немного тревожно на душе. Однако с первых секунд третьего периода «молотобойцы» взяли быка за рога и одержали уверенную победу! Молодцы!» — делились впечатлениями присутствовавшие на матче болельщики в соцсетях.

«У нас каждая игра непросто складывается, — отметил в послематчевом интервью главный тренер «Молота» Юрий Панов. — Ребята — молодцы, проявляют характер. Хотелось бы не доводить до такого с первых минут. Но как складывается, так складывается. Никто не отлынивает, все стараются, все бьются, выполняют то, что от них нужно».

Панов особо поблагодарил вратаря «Молота»: «Нас вратарь держал в игре, подчищал какие-то огрехи, уверенно сыграл, и это ребятам дало шанс. Мы забили свои голы».

Следующий матч пермяки проведут 2 октября. «Молот» встретится на своём льду с ХК «Тамбов». Начало матча в 19:00.

Напомним, первую игру домашней серии «Молот» провёл 28 сентября и одержал победу над воронежским «Бураном» 3:2.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.