В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Алексей Попов Его похоронят 30 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Карагая Алексей Попов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

В июне этого года мужчина отправился на службу в Вооружённые силы РФ. Сообщается, что он погиб в районе населённого пункта Нью-Йорк. Как и при каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Администрация Карагайского округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с Алексеем состоится 30 сентября в Карагае. Там же запланирован траурный митинг.

Напомним, 30 сентября в Пермском крае похоронят ещё двух участников СВО — Алексея Степанцова из Березников и Виталия Волкова из Александровского округа.

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