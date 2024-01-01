Заместитель директора «Чайковского текстиля» пробудет в СИЗО до 1 ноября Он обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Заместитель гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», входящего в группу «Чайковский текстиль», и бывший начальник Вещевого управления минобороны России Владимир Демчик останется в следственном изоляторе до 1 ноября. Это решение озвучил 235 гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС.

Напомним, Демчик был задержан в августе 2024 года. По данным следствия, находясь в должности начальника Вещевого управления Минобороны, он получил взятку в 4 млн руб. от бизнесмена, намеревавшегося поставлять военное имущество для нужд армии. Компания, связанная с взяткодателем, в 2017-2018 годах являлась соисполнителем госконтрактов по поставкам продукции для Министерства обороны на сумму свыше 574 млн руб.

Демчик покинул пост в минобороны в апреле 2018 года. Один из адвокатов утверждает, что его подзащитный не признаёт вину. Обвинение касается получения взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Группа компаний «Чайковский текстиль» — российский производитель тканей для корпоративной и специальной одежды европейского уровня. В структуру холдинга входят: комбинат по производству тканей (г. Чайковский, Пермский край), швейное производство, региональная сеть в 30 городах России и странах СНГ.

На сайте компании отмечается, что ассортиментная линейка тканей «Чайковский текстиль» позволяет покрыть нужды большинства отраслей, в том числе топливно-энергетического комплекса, металлургической промышленности, производственных предприятий различных направлений деятельности, силовых структур и государственных ведомств, здравоохранения, пищевой промышленности, сферы обслуживания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.