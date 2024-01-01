По подозрению в получении взятки арестован заместитель гендиректора ГК «Чайковский текстиль» Ранее Владимир Демчик руководил Вещевым управлением Министерства обороны России Поделиться Твитнуть

Гарнизонный военный суд № 235 удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России о заключении под стражу Владимира Демчика, который занимает пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (входит в группу компаний «Чайковский текстиль»). Демчик является подозреваемым по делу о получении взятки в крупном размере, что предусмотрено ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ, о чем сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие выяснило, что до апреля 2018 года Демчик, имеющий звание полковника запаса, руководил Вещевым управлением Министерства обороны России. Весной 2017 года ему была передана взятка на сумму 4 млн руб. рублей от директора одной из коммерческих структур, стремившейся получить его поддержку для участия в государственных контрактах на поставку имущества для Вооруженных Сил.

Анализ документов показал, что в 2017-2018 годах эта организация подписала 26 соглашений на общую сумму свыше 574 млн руб. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против взяткодателя.

Группа компаний «Чайковский текстиль» — современный российский производитель тканей для корпоративной и специальной одежды европейского уровня. В структуру холдинга входят: комбинат по производству тканей (г. Чайковский Пермский край), швейное производство, региональная сеть в 30 городах России и странах СНГ.

На сайте компании отмечается, что ассортиментная линейка тканей «Чайковский текстиль» позволяет покрыть нужды большинства отраслей, в т.ч. топливно-энергетического комплекса, металлургической промышленности, производственных предприятий различных направлений деятельности, силовых структур и государственных ведомств, здравоохранения, пищевой промышленности, сферы обслуживания.

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