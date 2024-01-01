На этой неделе последним тёплым днём в Пермском крае станет понедельник В начале октября прогнозируется похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На начавшейся неделе в Прикамье прогнозируется преимущественно тёплая и сухая погода с понижением температуры с постепенным понижением температуры. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на синоптиков.

Последним тёплым днём в этом году станет понедельник, 30 сентября. Столбик термометра поднимется выше +20°. А дневной максимум в Перми может составить +18…+20°, а по югу региона до +22°.

В начале октября ожидается облачная и дождливая погода по северу региону.

По ночам температура будет опускаться до +3…+8°С. Заморозки придут в Прикамье в среду, 2 октября

Похолодание, дожди и смешанные осадки будут в выходные на северо-востоке региона.

Напомним, на прошлой неделе в заповеднике «Вишерский» на севере Прикамья выпал первый снег. Такое количество осадков было вызвано резким похолоданием в Пермском крае, которое началось 23 сентября. Однако позже вернулось бабье лето и началось потепление.

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