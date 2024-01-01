В Перми киот в память о погибших участниках СВО построят до конца сентября Он будет расположен в сквере Танцорова Поделиться Твитнуть

Фото: ТОС "Водники"

Глава Перми Эдуард Соснин озвучил сроки открытия нового монумента, посвящённого учатникам спецоперации. Речь идёт о киоте в Кировском районе Перми. Его планируется открыть до конца сентября.

«Работы по установке киота завершим до конца сентября. В планах также организация совместных субботников прилегающих к храмам территорий, с привлечением сотрудников администрации района, предприятий, общественности», написал мэр в своём телеграм-канале.

Напомним, в июне был объявлен поиск подрядчика на изготовление и установку киота. Стоимость работ оценили в 1,5 млн руб. Объект должен быть выполнен из керамического кирпича и иметь высоту 2,5 м. На киоте предполагается разместить две мозаики «Икона Святого Князя Владимира» из смальты с золочением из сусального золота и «Тропарь князю Владимиру». Обе мозаики должны быть выполнены согласно канонам русской православной церкви. Также на киоте должна быть установлена литая из чугуна мемориальная табличка.

Ранее сообщалось, что работы будут завершены к 1 сентября. Однако сроки перенесли.

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