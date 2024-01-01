В СК рассказали подробности убийства 20-летнего жителя Прикамья Владислав Мизёв из Кудымкара считался пропавшим без вести, его тело нашли в лесу Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт задержания предполагаемого убийцы 20-летнего молодого человека из Кудымкара. Родные погибшего несколько месяцев искали погибшего, который пропал в начале июня этого года.

В ведомстве пояснили, что 28 сентября во время поисковых мероприятий в лесном массиве около деревни Мазунина Кудымкарского муниципального округа было обнаружено тело пропавшего молодого человека с признаками насильственной смерти.

Ранее, 5 августа, следователи Кудымкара возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 20-летнего молодого человека. Дело было заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в преступлении задержали 29-летнего знакомого убитого.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По версии следствия, 3 июня этого года Кудымкаре между потерпевшим и ранее знакомым ему 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого последний застрелил юношу. После выстрела в голову потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело убитого в лесу. Сейчас подозреваемый под стражей в рамках ранее возбужденного в отношении него уголовного дела. Скоро ему предъявят обвинение.

«Новый компаньон» писал об этой истории. Речь идёт о жителей Кудымкара Владиславе Мизёве. В день исчезновения Влад и подозреваемый в его убийстве встретились, чтобы разрешить давний конфликт. Молодой человек попросил свою девушку Александру позвонить ему через час, но после этого его телефон оказался недоступен. Со слов девушки, конфликт между парнями случился ещё весной. Из-за него во Влада несколько раз стреляли из травматического пистолета. Владислав попал в больницу, было заведено уголовное дело. Кудымкарца просили забрать заявление. В день исчезновения молодые люди как раз должны были встретиться, чтобы обсудить этот вопрос.

Подозреваемый был задержан ещё в августе. Какое-то время его держали в СИЗО Кудымкара, и он отрицал свою причастность к преступлению. Однако недавно его перевели пермское СИЗО. Там подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что застрелил Влада из карабина Сайга, а затем завернул тело убитого в пакеты и похоронил в лесу, в 40 км от Кудымкара. Подозреваемый показал место на карте, где зарыл труп. Оперативники выкопали тело и отправили его в морг.

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