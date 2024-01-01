Пропавший в начале лета 20-летний житель Прикамья найден убитым Задержанный по подозрению в преступлении написал явку с повинной Поделиться Твитнуть

Владислав Мизёв / фото: КП-Пермь

Дело об исчезновении 20-летнего Владислава Мизёва из Кудымкара превратилось в дело об убийстве. Молодой человек, с которым Влад встречался в день своего пропажи, 3 июня 2024 года, признался в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает «КП»-Пермь со ссылкой на осведомленный источник.

Подозреваемого задержали ещё в августе, и он находился в СИЗО Кудымкара, однако утверждал, что не причастен к исчезновению Владислава. На днях его перевели в пермское СИЗО, где он дал признательные показания. Он рассказал, что застрелил Влада из карабина Сайга, завернул тело в пакеты и похоронил в лесу, примерно в 40 км от Кудымкара. 28 сентября подозреваемый указал место на карте, где зарыт труп, куда выехала оперативная группа. Тело было найдено и отправлено в морг, родственников вскоре пригласят для опознания.

Ранее сообщалось, что в день исчезновения Влад и обвиняемый встретились, чтобы разрешить давний конфликт. Влад попросил свою девушку Александру позвонить ему через час, но после этого его телефон оказался недоступен.

Со слов девушки, конфликт между парнями случился ещё весной. Из-за него во Влада несколько раз стреляли из травматического пистолета. Владислав попал в больницу, было заведено уголовное дело. Кудымкарца просили забрать заявление. В день исчезновения молодые люди как раз должны были встретиться, чтобы обсудить этот вопрос.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.