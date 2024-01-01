Перед исчезновением два месяца назад 20-летний житель Прикамья был жестоко избит Поиски молодого человека продолжаются Поделиться Твитнуть

В начале июня в Кудымкаре пропал без вести 20-летний Владислав Мизёв. За два месяца до этого его жестоко избил знакомый, а 3 июня молодой человек исчез при невыясненных обстоятельствах.

По словам сестры и сожительницы Владислава, 3 июня он поехал в Кудымкар, чтобы уладить конфликт со своим знакомым, который избил его в апреле.

Как сообщила изданию «КП-Пермь» местная жительница, ставшая очевидцем избиения, конфликт между молодыми людьми случился весной. В начале апреля Владислав пришёл в кафе для встречи со своим знакомым Сергеем (имя изменено. — Ред.) после того, как Сергею рассказали, что молодой человек якобы опрокинул его автомат с игрушками.

В тот день, по словам очевидца, Сергей не стал слушать оправдания Владислава и выстрелил в него из травматического пистолета. Затем началась драка, в которую ввязались и знакомые Сергея.

Как утверждает местная жительница, во время избиения три или четыре раза Владислав терял сознание, а когда поднимался, снова получал удары и падал без чувств.

После этого избитого человека вытащили из кафе, а неизвестная девушка помогла ему и вызвала скорую. В больнице из тела Владислава вытащили несколько пуль. Полиция возбудила уголовное дело в отношении Сергея.

Сейчас продолжаются поиски Владислава. К ним уже подключились следователи из Кудымкара, а поисковики публиковали ориентировку с описанием исчезнувшего юноши.

Родственники молодого человека говорят, что в день пропажи молодой человек хотел встретиться с Сергеем и пойти в гости.

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