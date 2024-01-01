В пермском ТРК «Семья» откроется магазин известного ювелирного бренда Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный комплекс «Семья» в Перми намерен расширить партнерство с ювелирной компанией Sokolov. Об этом сообщила пресс-служба ТРК.

В настоящее время бренд представлен в формате небольшого «острова», но пользуется популярностью среди посетителей. В планы передать компании площадку на первом этаже ТРК, где сейчас располагается магазин «Адамас».

Подготовительные работы стартуют в ноябре, а открытие нового магазина намечено на декабрь. Таким образом площадь магазина Sokolov увеличится в два раза.

Бренд Sokolov включает в себя одно из крупнейших ювелирных производств в России, аффинажный завод, группу оптовых дистрибьюторов в России и СНГ, а также собственную сеть розничной торговли. Компания также является членом Ассоциации Ювелиров России.

Ранее сообщалось, что пермский ТРК «Семья» планирует провести в этом году новогодний маркет. Для этого на третьем этаже торгового центра освободят площадки, которые сейчас занимают магазины.

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