Алёна Бронникова В пермском ТРК хотят провести новогодний маркет Рассматривается замена двух арендаторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ТРК «Семья» планирует провести в этом году новогодний маркет. Для этого на третьем этаже торгового центра освободят площадки, которые сейчас занимают магазины. Пока рассматривается замена двух арендаторов в ближайшие два месяца.

«Одним из новых проектов может стать эксперимент с проведением современной новогодней ярмарки на площадке, которую сейчас занимает магазин одежды Noun. Специалисты ТРК сейчас оценивают возможность проведения такого события», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме этого, на третьем этаже первой очереди торгового комплекса снова откроется кофейня. К запуску на площадке в 86 кв. м готовится к запуску первая в Перми точка сети Coffee Island Bali на 24 места для посетителей.

В конце августа ТРК также подписал соглашение с сетью «Бургер Кинг» об открытии нового ресторана быстрого питания. Он будет расположен на третьем этаже, где раньше находилась игровая зона. Вместимость ресторана составит 25-30 мест.

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