В пермском ТРК «Семья» откроется ресторан «Бургер Кинг» Случится это в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ТРК «Семья» и сеть «Бургер Кинг» подписали соглашение об открытии нового ресторана быстрого питания. Он будет расположен на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса на площадке, где раньше находилась игровая зона. Вместимость ресторана составит 25-30 мест. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

В процессе ремонта помещения зона точки общепита будет отделена двумя стеклянными перегородками. Открытие нового ресторана запланировано на ноябрь.

Ранее в ТРК был реализован масштабный проект по обновлению ресторанного сектора. В результате общее количество мест в заведениях увеличилось на 25%, а ассортимент блюд стал более разнообразным, говорится в сообщении. Теперь он включает русскую, грузинскую и итальянскую кухню, а также новые бизнес-ланчи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.