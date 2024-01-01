Осенью в Перми откроется кофейня Coffee Island Bali
Она разместится в ТРК «СемьЯ»
ТРК «СемьЯ» в Перми подписал аренду с франчайзи Coffee Island Bali. Новая кофейня займёт площади на третьем этаже первой очереди ТРК, которые ранее занимал проект Coffeeshop Company. Об этом сообщили представители торгово-развлекательного комплекса.
Работы стартуют в августе, а открытие заведения ожидается в конце сентября или в начале октября. Кофейня займёт 86 кв. м и будет рассчитана на 24 места для посетителей.
Сеть Coffee Island Bali была основана в Татарстане в 2019 году и предлагает широкий ассортимент авторских напитков. Начиная с 2023 года, руководство компании активизировало развитие франчайзинга по всей России. До конца 2024 года владельцы планируют открыть до 50 кофеен в различных городах страны.
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