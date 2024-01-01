В игровой зоне пермского ТРК «СемьЯ» зафиксирован рост посещаемости Поделиться Твитнуть

фото: ТРК «СемьЯ»

Расширение игровой зоны Play Day на третьем этаже второй очереди ТРК «СемьЯ» в Перми полностью завершится до конца июля. Ранее сообщалось о планах окончить работы до середины лета. Сроки уточнили в пресс-службе торгово-равлекательного комплекса.

Напомним, работы по обновлению и расширению игровой зоны начались в марте за счёт площадей, где ранее размещалось фойе кинотеатра. В целом участок игровой зоны уже увеличился на 20%, до 1,2 тыс. кв. м.

«Расширение площадки позволило предложить посетителям новые игровые аттракционы. По данным администрации Play Day, зафиксирован рост посещаемости», — добавили в ТРК.

Ранее аналитики торгово-развлекательного комплекса отмечали, что, по данным за первое полугодие 2024 года, игровые проекты наряду с ресторанными стали лидерами роста среди арендаторов комплекса «СемьЯ».

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