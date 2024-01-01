Зарина Ситдикова В июле в Перми завершится расширение игровой зоны в ТРК «СемьЯ» Работы здесь продолжались четыре месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «СемьЯ» в первой половине июля завершится проект по расширению игровой зоны Play Day. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Утоянчется, что игровая зона расположена на третьем этаже второй очереди. Ремонтные работы, стартовавшие здесь во второй декаде марта, позволили увеличить площадь локации до 1,2 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем ранее. Благодаря такому расширению для посетителей центра станут доступны новые игровые аттракционы.

Аналитики ТРК отмечают, что по данным за первое полугодие 2024 года, игровые проекты наряду с ресторанными стали лидерами роста среди арендаторов комплекса «СемьЯ».

«Таким образом, сохраняется тренд на увеличение роли ТРК как развлекательного центра и места для отдыха. Учитывая это, администрация ТРК провела серьёзное обновление и расширение ресторанной и игровой зоны», — отмечают эксперты.

Однако в ближайшее время в торговом центре ожидают роста торговых показателей, поскольку стартует летняя распродажа. Положительные прогнозы связаны с сохранением в Перми тренда на обдуманный шоппинг. Жители стараются не делать импульсивных покупок, следят за ценами и исходят из необходимости приобретения одежды и обуви.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в ТРК «СемьЯ» обновляется стиль общих зон. Его элементы можно будет оценить при открытии игрового центра. В дальнейшем новый стиль будет постепенно внедряться в других общих зонах.

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