В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону Работы начнутся во второй декаде марта Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В Перми, на третьем этаже второй очереди ТРК "Семья", во второй декаде марта начнутся работы по расширению игровой зоны. Согласно информации, полученной от пресс-службы торгово-развлекательного комплекса, площадь игровой зоны увеличится примерно на 450 кв. м за счёт освободившейся зоны, где ранее находилось фойе кинотеатра.

Play Day останется арендатором этих площадей. Работы по подготовке и установке новых игровых конструкций и аттракционов будут проводиться поэтапно, при этом основная часть развлекательного центра будет функционировать в прежнем режиме. Предполагается, что обновление и расширение игровой зоны Play Day займут около двух месяцев.

По словам представителей ТРК, в обновлённой игровой зоне Play Day будет активно развивать и обучать своих посетителей.

Ранее сообщалось, что в ТРК «Семья» открылся новый ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» на 112 посадочных мест. Он расположен на третьем этаже торгового комплекса. «Хочу Пури» — федеральная сеть грузинских ресторанов. С этими же партнёрами ТРК «Семья» готовит ещё один проект — ресторан итальянской кухни «Перчини». Он разместится на третьем этаже ТРК.

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