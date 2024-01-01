Пермский ТРК запланировал обновление стиля общих зон Впервые его элементы применят при оформлении игрового центра Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) в ближайшее время начнётся обновление стиля общих зон. Новый дизайн-проект оформления уже готов.

Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса, он, в частности, предусматривает изменение обустройства потолков (их планируется поднять примерно на метр). Изменится и цветовое решение, оно будет «современным, лаконичным, создаст ощущение комфортного, просторного помещения», заявили в ТРК.

Впервые элементы нового стиля будут применят при оформлении новых зон игрового центра (третий этаж ТРК). В дальнейшем новый стиль будет внедряться постепенно в других общих зонах, не затрудняя работу арендаторов и не нарушая комфорта посетителей.

Ранее сообщалось, что в ТРК «Семья» откроют новый ресторан быстрого питания. Площадку под него оборудуют на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса, она займёт часть бывшей игровой зоны. А та, в свою очередь расширится на 450 кв. м за счёт бывшего фойе кинотеатра.

Новый арендатор, по предварительной планировке, сможет установить 25-30 посадочных мест. Сейчас администрация ТРК ведёт переговоры с одной из крупных сетей по размещению нового ресторана. С какой именно, в пресс-службе раскрывать не стали. Площадка под ресторан будет подготовлена к лету.

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