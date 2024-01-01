В пермском ТРК откроется новый ресторан быстрого питания Площадка будет готова к лету Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Кондратово"

В пермском ТРК «Семья» решено открыть новый ресторан быстрого питания. Площадку под него оборудуют на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе ТРК, площадка займёт часть бывшей игровой зоны. А та, в свою очередь, как сообщалось ранее, расширится на 450 кв. м за счёт бывшего фойе кинотеатра.

Новый арендатор, по предварительной планировке, сможет установить 25-30 посадочных мест. Сейчас администрация ТРК ведёт переговоры с одной из крупных сетей по размещению нового ресторана. С какой именно, в пресс-службе раскрывать не стали.

Площадка под ресторан будет подготовлена к лету.

Ранее сообщалось, что магазин российского бренда женской одежды Serginnetti в ТРК "Семья" переехал из второй очереди торгового комплекса в первую, на третий этаж, где ранее располагался магазин модной одежды Oysho. Как пояснили тогда в пресс-службе ТРК, переезд позволил увеличить площадь магазина в полтора раза — до 100 кв. м.

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