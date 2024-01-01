Магазин Serginnetti в Перми переехал в первую очередь ТРК «Семья» Это связано с увеличением его площадей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРК "Семья"

Магазин российского бренда женской одежды Serginnetti в ТРК Семья переехал из второй очереди торгового комплекса. Он открылся на третьем этаже первой очереди «Семьи». Ранее на этом месте располагалась площадки испанской сети магазинов модной одежды Oysho.

Как сообщили в пресс-службе ТРК, магазин переехал в связи с увеличением площади в полтора раза — до 100 кв.м. Обновился также формат и дизайн магазина.

Напомним, впервые в Перми бренд этой одежды появился в «Семье» в конце августа 2022 года.

Serginnetti — это российский бренд, головной офис компании находится в Казани. У бренда Serginnetti в России более 100 магазинов. Полный цикл производства осуществляется на территории России, начиная от создания эскиза моделей и заканчивая выпуском одежды.

«Ежегодно выпускаются 6 коллекций, каждая из которых включает в себя модели делового стиля, трендовые изделия, базовую линию одежды и линейку из вязаного трикотажа», — сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

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