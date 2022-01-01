Владимир Митин
В конце августа в ТРК «Семья» откроется магазин бренда из Казани
В ТРК продолжают обновление концепции
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В конце августа 2022 года н втором этаже второй очереди ТРК «Семья» откроется магазин женской одежды Serginnetti. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья». Согласно данным сайта Serginnetti — российский бренд, головной офис компании находится в Казани. Ранее в Перми бренд представлен не был.
«Полный цикл производства осуществляется на территории России, начиная от создания эскиза моделей и заканчивая выпуском одежды», — сообщают в пресс-службе ТРК «Семья».
Напомним, что в июне в ТРК «Семья» сообщили об обновлении концепции. В частности, речь идет об увеличении количства брендов одежды и обуви сегмента «средний» и «средний плюс».
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