Причинённые телефонными мошенниками убытки в Прикамье превысили 1,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно информации, предоставленной министерством территориальной безопасности Пермского края, за восемь месяцев 2024 года телефонные мошенники нанесли ущерб жителям Прикамья, превышающий 1,5 млрд руб.

В регионе зафиксировано более 5,6 тыс. случаев мошенничества с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

Наиболее часто встречающиеся схемы мошенничества: отправка SMS от имени близких, сообщающих о возникших трудностях; телефонные звонки от фиктивных работников банков и правоохранительных органов.

В большинстве случаев злоумышленники стремились завладеть деньгами или собственностью граждан.

Власти настоятельно призывают жителей быть бдительными и осторожными во время телефонных разговоров.

Один из последних резонансных случаев телефонного мошенничества произошёл в Кунгуре. О нём писал «Новый компаньон». Местную жительницу аферисты несколько месяцев держали на крючке. В результате пострадавшая перевела преступникам более 10 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».









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