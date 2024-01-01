Причинённые телефонными мошенниками убытки в Прикамье превысили 1,5 млрд рублей
Согласно информации, предоставленной министерством территориальной безопасности Пермского края, за восемь месяцев 2024 года телефонные мошенники нанесли ущерб жителям Прикамья, превышающий 1,5 млрд руб.
В регионе зафиксировано более 5,6 тыс. случаев мошенничества с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
Наиболее часто встречающиеся схемы мошенничества: отправка SMS от имени близких, сообщающих о возникших трудностях; телефонные звонки от фиктивных работников банков и правоохранительных органов.
В большинстве случаев злоумышленники стремились завладеть деньгами или собственностью граждан.
Власти настоятельно призывают жителей быть бдительными и осторожными во время телефонных разговоров.
Один из последних резонансных случаев телефонного мошенничества произошёл в Кунгуре. О нём писал «Новый компаньон». Местную жительницу аферисты несколько месяцев держали на крючке. В результате пострадавшая перевела преступникам более 10 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
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