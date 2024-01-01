Жительница Пермского края перевела мошенникам больше 10 млн рублей Преступники оставили жертву без сбережений и крыши над головой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция в Пермском крае возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В результате преступной аферы пострадала жительница Кунгура, которую злоумышленники несколько месяцев держали на крючке. Об этом пишет «Рифей».

Мошенничество осуществлялось в несколько этапов. Всё началось в июне, когда жертва получила звонок с неизвестного номера через один из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что срок действия сим-карты женщины истекает. Чтобы продлить услуги, она якобы должна передать код, который пришёл в смс-сообщении.

После этого кунугрячка общалась с человеком, который выдавал себя за работника Центробанка. Он убедил её в том, что мошенники намерены оформить заём от её имени. Чтобы предотвратить это, аферист предложил оформить «зеркальные кредиты» и перевести все средства на «безопасный счёт». Доверившись ему, жертва выполнила все инструкции, осуществив переводы почти на 4 млн руб.

В сентябре мошенник якобы из Центробанка снова вышел на связь и сообщил, что кто-то пытается продать квартиру потерпевшей. Его убедительная речь заставила женщину срочно продать свою недвижимость и перевести вырученные деньги на будто бы безопасные счета через банкомат.

Лишь после этого перевода пострадавшая осознала, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.

В результате мошеннических действий жительница Кунгура в общей сложности лишилась более 10 млн руб. Ведётся следствие.





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