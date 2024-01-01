В Прикамье хоронят погибшего на СВО Владимира Белкина Поделиться Твитнуть

Владимир Белкин

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Березников Пермского края, гвардии рядовой Владимир Белкин. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда и при каких обстоятельствах погиб березниковец, власти не уточнили.

Прощание с бойцом проходит 27 сентября в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида началась в 10.00.

Днём ранее «Новый компаньон» сообщал, что на СВО погиб другой житель Березников — Роман Харичков. Прощание с военнослужащим проходило 26 сентября в том же Культурно-деловом центре города.

В тот же день в Кудымкаре похоронили погибшего на спецоперации Ивана Трушникова. Молодому человеку было всего 23 года.

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