Погибшего на СВО Романа Харчикова похоронят в Прикамье 26 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Березников Пермского края Роман Харичков. Об этом сообщили в городской администрации (пост опубликован на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте) и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда, где и при каких обстоятельствах погиб березниковец, власти не уточнили.

Прощание с бойцом состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида началась в 10:00.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Кудымкарского муниципального округа Иван Трушников. Военнослужащему было всего 23 года. Прощальный митинг проходит в четверг, 26 сентября, в Кудымкаре по адресу: ул. Центральная, 1. Траурное мероприятие началось в 11 часов.

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