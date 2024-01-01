В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 23-летнего Ивана Трушникова Поделиться Твитнуть

Иван Трушников

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В зоне специальной военной операции погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Иван Трушников. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ивану Трушникову было всего 23 года. Он родился 19 января 2001 года в Кудымкаре. После окончания девяти классов в школе № 1 поступил в профессиональное училище № 48, где обучился на сварщика.

«Был добрым, отзывчивым, неконфликтным человеком, увлекался спортом», — рассказали чиновники. Где, когда и при каких обстоятельствах погиб Иван, власти не уточнили.

Прощальный митинг состоится 26 сентября в Кудымкаре на ул. Центральной, 1. Начало траурного мероприятия в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Барде похоронили участника СВО Дениса Аптукова. Ему было всего 22 года. Молодой человек родился 11 июля 2001 года в Барде. Там же получил образование: сначала окончил Бардымскую среднюю школу, а после поступил в Осинский колледж. Военнослужащего убили 5 июня.

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