На СВО погиб 22-летний Денис Аптуков из Прикамья Он пробыл в зоне боевых действий меньше 3-х месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: Халиль Алапанов

В Барде похоронили участника СВО Дениса Аптукова, который погиб в зоне спецоперации на Украине во время выполнения боевой задачи. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.

По словам чиновника, Денис Аптуков родился 11 июля 2001 года в Барде. Там же получил образование: сначала окончил Бардымскую среднюю школу, а после поступил в Осинский колледж.

Фото: Халиль Алапанов

В конце марта этого года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Пробыв там чуть больше двух месяцев, он погиб, не дожив даже до своего 23-летия. Как сообщил глава местной администрации, военнослужащего убили 5 июня.

Фото: Халиль Алапанов

«Скорбим вместе с его родными и близкими. Мы будем помнить тебя, наш боец. Покойся с миром!» — написал Халиль Алапанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.