В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Карагаем Полиция задержала водителя автомобиля «Фольксваген Туарег» Поделиться Твитнуть

В Карагае следователи МВД возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса, которое произошло вечером 26 сентября на трассе. Дело расследуется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным правоохранителей, 26 сентября в 19:40 на автодороге Кострома‒Шарья‒Киров‒Пермь автомобиль «Фольксваген Туарег» под управлением 58-летнего мужчины столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Логан». От удара «Логан» отбросило на двигавшийся во встречном направлении рейсовый автобус.

В результате аварии пассажирку автобуса 1963 г.р. с травмами отвезли в больницу, а второй пассажирке рекомендовали амбулаторное лечение. 46-летний водитель «Рено Логан» и его 55-летний пассажир скончались на месте.

После ДТП водитель «Фольксвагена» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Мужчину задержали. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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