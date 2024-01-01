Двое человек погибли, трое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Прикамье
Автобус «Кудымкар-Пермь» попал в ДТП у Карагая
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Как рассказали в автоинспекции Пермского края, ДТП произошло около 19.40 на территории Карагайского района на подъезде к Кудымкару со стороны г. Нытва.
По предварительной информации, «Фольксваген», двигавшийся со стороны Нытвы, врезался в «Рено Логан», который опрокинуло на встречную полосу, и он столкнулся с рейсовым автобусом. 55-летний водитель и 46-летний пассажир «Рено» погибли от полученных травм на месте.
Трех пассажиров автобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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