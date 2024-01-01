В Перми объявили повторный конкурс по сносу здания тубдиспансера на улице Чайковского

Начальная цена осталась прежней

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Чайковского, 3

  «2ГИС»

ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» повторно объявило конкурсную процедуру на выполнение работ по сносу здания, расположенного в Индустриальном районе Перми по ул. Чайковского, 3. Заявки принимаются до 22 октября, подведение итогов аукциона планируется 24 октября.

Как сообщает министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, речь идёт о двухэтажном здании противотуберкулёзного диспансера, построенного в 1952 году. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем было принято решение о его демонтаже. Подрядчик должен будет снести его в течение 30 дней с даты заключения договора.

Напомним, ранее ГКУ уже проводило конкурс, однако в течение установленного срока не поступило ни одной заявки. По данным сервиса «Контур Закупки», начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней — 2,99 млн руб.

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