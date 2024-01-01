В Перми объявили повторный конкурс по сносу здания тубдиспансера на улице Чайковского Начальная цена осталась прежней Поделиться Твитнуть

ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» повторно объявило конкурсную процедуру на выполнение работ по сносу здания, расположенного в Индустриальном районе Перми по ул. Чайковского, 3. Заявки принимаются до 22 октября, подведение итогов аукциона планируется 24 октября.

Как сообщает министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, речь идёт о двухэтажном здании противотуберкулёзного диспансера, построенного в 1952 году. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем было принято решение о его демонтаже. Подрядчик должен будет снести его в течение 30 дней с даты заключения договора.

Напомним, ранее ГКУ уже проводило конкурс, однако в течение установленного срока не поступило ни одной заявки. По данным сервиса «Контур Закупки», начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней — 2,99 млн руб.

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