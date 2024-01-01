В Пермском крае рассказали о поддержке участников ЧВК «Вагнер» Они могут оформить инвалидность по боевому ранению и удостоверение ветерана боевых действий Поделиться Твитнуть

фото: филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае

Во время прямого эфира, организованного на площадке ЦУР Прикамья, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Константин Строгий и заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Андрея Борисенко рассказали о помощи и поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», которая оказывается в Прикамье.

В фонд поступает большое количество обращений. Их спектр обращений очень разнообразный. Специалисты плотно работают с ветеранами частной военной компании, отметил Константин Строгий. Он привел в пример ветерана ЧВК из Нытвы, который сейчас сам помогает фонду.

«Он прослужил более 10 лет, награждён Орденом мужества, медалями ордена «За заслуги и перед Отечеством» 1-й и 2-й степени. Мы взяли его на сопровождение, провели переобучение, помогли получить статус ветерана боевых действий. В настоящее время он ведёт свой небольшой бизнес после переобучения, учится на юридическом факультете и помогает нам в патриотическом воспитании», — пояснил руководитель прикамского филиала «Защитников Отечества»

По словам Андрея Борисенко, когда от бойцов либо от родственников погибших поступают вопросы или жалобы, это всё направляется в фонд либо в колл-центр ЧВК «Вагнер».

Ветераны ЧВК «Вагнер» имеют право оформить удостоверение ветерана боевых действий и получать все льготы, которые им положены, в том числе оформить инвалидность по боевому ранению, а не по общему заболеванию, как было раньше. Центральный аппарат фонда разработал соответствующий механизм.

«Чтобы получить статус ветерана боевых действий, частник СВО должен прийти в филиал фонда и лично принести ряд документов, которые требуются. Это собственноручно написанное заявление по определённой форме, паспорт, при наличии контракт о прохождения службы, наградные документы и выписки из госпиталей по факту ранений. В фонде комплектуют эти документы и отправляют их в Минобороны, где всё рассматривается и утверждается на специально созданных комиссиях, а затем возвращается в фонд. Мы оформили 648 документов, получили и выдали 150. В настоявшее время у нас на выдаче у нас находятся ещё 60 документов», — рассказал Константин Строгий.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», с начала работы фонда в него поступило более 18 тысяч обращений от участников СВО и их семей. На сегодняшний день удовлетворено 85% заявлений

Отметим, о том, что вагнеровцы могут получать удостоверения ветеранов боевых действий, стало известно летом этого года. Тогда им впервые публично выдали такие удостоверения.

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