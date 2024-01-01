В фонд «Защитники Отечества» в Прикамье поступило более 18 тысяч обращений от участников СВО и их семей Удовлетворено 85% заявлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 15 месяцев работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае участники СВО и их родственники подали более 18 тысяч обращений, из которых разрешено уже 85%. Остальные обращения находятся в процессе работы. Об этом в ходе прямого эфира на площадке ЦУР Пермского края рассказал бывший полицейский, руководитель пермского филиала фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий.

Он пояснил, что сейчас изменилась структура обращений: если раньше на первом месте были запросы на получение удостоверения ветеранов боевых действий, то теперь это денежные выплаты за участие СВО и меры социальной поддержки. На третьем месте — получение удостоверение ветеранов боевых действий. В этом году возросло количество в обращении по розыску военнослужащих.

«У нас работает в офисе 52 человека, из них 44 — это социальные координаторы, 9 человек работают в территории Перми, остальные в муниципалитетах», — рассказал Строгий.

По его данным, на сегодняшний день в филиале работает два постоянных медицинских психолога, а приём ведётся ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье.

По необходимости практически каждую неделю психологи выезжают в муниципалитеты. Всего же на территории Пермского края работает 30 кабинетов психологической помощи.

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