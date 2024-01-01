Пермские вагнеровцы получили удостоверения ветеранов боевых действий Такие документы будут вручать во всех муниципалитетах Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Защитники Отечества | Пермский край" ВКонтакте

Участникам специальной военной операции на территории Украины — бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Документ даёт право на льготы и денежные выплаты. Об этом сообщается на официальной странице филиала фонда "Защитники Отечества" в Пермском крае ВКонтакте.

Как рассказал экс-полицейский, а ныне руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае Константин Строгий, есть региональные и федеральные льготы, а в целом мер поддержки ветеранов боевых действий достаточно много, и теперь у представителей ЧВК «Вагнер» есть возможность их оформить.

«Мы уже несколько месяцев выдаем удостоверения представителям ЧВК. Но ещё много тех, кто ожидает получения ветеранского удостоверения. Работа ведётся, и по мере поступления документов из Министерства обороны мы сразу сообщаем об этом», — сообщил Строгий.

Удостоверения ветерана боевых действий участникам ЧВК «Вагнер» социальные координаторы фонда вручают по всему краю.

Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом. Она была основана российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

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