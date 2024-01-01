Бывший кандидат в мэры Перми заинтересовалась разводом певца Shaman Артист рассказал о решении расторгнуть брак с супругой Поделиться Твитнуть

Бывший кандидат в мэры Перми, блогер Ирина Боровик заинтересовалась разводом певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом она сообщила во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте.

«Певец Shaman разводится? У меня есть шанс», — ответила она на комментарий подписчика под видео.

После выступлений в Перми и Екатеринбурге с туром «Победа» Shaman заявил, что находится в процессе развода со своей второй женой Еленой Мартыновой. Он объяснил, что график работы и высокая занятость не оставили им времени на личную жизнь, поэтому супруги приняли обоюдное решение расстаться.

Многодетная мать и блогер Боровик в прошлом году участвовала в выборах главы Перми. Женщина представила концепцию развития города, в которой предложила идею открытых выборов, а также поддержку семейных ценностей и многодетных семей.

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