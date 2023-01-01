Алёна Бронникова На пост мэра Перми претендует многодетная мать и секс-блогер Ирина Боровик стала одиннадцатым кандидатом Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Иры Боровик на сайте "ВКонтакте"

На участие в конкурсе по отбору главы Перми подала документы многодетная жительница краевой столицы Ирина Боровик. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Сама 43-летняя женщина в своих соцсетях называет себя «настоящим пермским блогером» и "секс-просветителем". На личной странице ВКонтакте она поделилась с подписчиками своим решением.

«Кандидат на должность мэра города Перми. Вот уже почти час как. Спасибо всем причастным! Тем, кто сыпал идеями и вдохновил за одну ночь написать план развития города, где наряду с обещаниями построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс есть идея открытых выборов, семейные ценности, поддержка многодетности и секспросвет. Можно поздравлять и надеяться, что я пройду дальше», — написала Боровик.

Ранее документы подали десять кандидатов: машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, экс-руководитель отдела продаж медклиники «Философия красоты и здоровья» Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, министр экономразвития региона Эдуард Соснин и директор новоильинской компании ООО «Желтранс» Александр Семакин. Как уточнили в гордуме, Ильяс Гайнанов на данный момент является безработным, а Оксана Комягина занимает должность генерального директора ООО «ОксиЛайф».

Основным претендентом на должность мэра краевой столицы назывался Эдуард Соснин. Сегодня последний день приёма документов на участие. Конкурс состоится 17 августа.





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