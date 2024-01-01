После концерта в Перми Shaman решил развестись со своей женой Причиной стало отсутствие времени на личную жизнь Поделиться Твитнуть

После выступлений певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми и Екатеринбурге с туром «Победа» в СМИ 26 сентября появилась информация о том, что артист находится в процессе развода со своей второй женой Еленой Мартыновой.

«Пошёл слух, что певец разводится с женой Еленой Мартыновой. Официального подтверждения или опровержения пока нет», — пишет telegram-канал журнала Starhit.

Shaman женился во второй раз в ноябре 2017 года. Его супругой стала топ-менеджер телекоммуникационной компании Елена Мартынова, она оказалась старше мужа на 13 лет.

В понедельник, 23 сентября, Shaman выступил в пермском СК им. Сухарева с новой программой «Победа» (6+). Концерт прошёл с аншлагом. Он исполнил песни «Народ», «Я сделан в России», «Мой бой», «Моя Россия», «Я русский», «Улетай» и др. Певец посвятил своё выступление всем, кто находится в тылу и на передовой.

Концерт завершился гимном России и новой песней, спетой на бис «Я останусь с тобой». Под крики «Победа!» и овации он бросил в толпу зрителей толстовку с надписью «Победа», которая досталась одной из его фанаток.

UPD:

В своём telegram-канале Shaman подтвердил слухи о разводе и объяснил, что причиной принятого решения стало отсутствие времени на личную жизнь:

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаёмся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид».

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