Shaman на концерте в Перми кинул в толпу фанатов толстовку с надписью «Победа» Выступление прошло с аншлагом в СК имени Сухарева Поделиться Твитнуть

В понедельник, 23 сентября, в пермском СК им. Сухарева с новой программой «Победа» (6+) выступил певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Концерт прошёл с аншлагом.

Новая сольная программа певца включала премьеры песен «Народ», «Я сделан в России», также прозвучали и золотые хиты из репертуара артиста: «Мой бой», «Встанем», «Моя Россия», «Я русский», «Улетай» и др.

Shaman посвятил своё выступление всем, кто и в тылу, и на передовой делает всё для победы. Он рассказал, что его цель — чтобы вся страна услышала новую концертную программу «Победа!» и вдохновилась на новые свершения.

Концерт завершился гимном России и новой песней, спетой на бис «Я останусь с тобой».

«Под крики «Победа!» и овации Shaman кинул в толпу фанатов толстовку с надписью «Победа». Зрители тянули руки, пытаясь поймать её, и это удалось одной счастливице», — повествует о финале представления портал 59.ru.

Напомним, впервые свою новую программу Shaman показал 22 августа, в День Российского флага, на Красной площади. Там же он анонсировал всероссийский тур «Победа!» Он продлится до марта. А первые его концерты были назначены на сентябрь в Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кургане.

Позднее стало известно, что в Нижнем Тагиле концерт, который должен был пройти 24 сентября, организаторы отменили «по техническим причинам», однако в местных пабликах в соцсетях сообщалось, что это произошло в связи с плохой реализацией билетов. По техническим причинам отменён и концерт артиста в Магнитогорске, где он должен был выступить в начале октября.

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