Алёна Бронникова В здании детской поликлиники на Садовом в Перми завершили фасадные работы Окончание строительства запланировано на 2025 год Поделиться Твитнуть

На участке по ул. Шмидта, 56а в микрорайоне Садовом в Перми продолжается строительство трёхэтажной детской поликлиники. Как сообщил в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, на объекте завершаются фасадные работы.

«Сейчас на объекте завершены основные фасадные работы, продолжается внутренняя отделка помещения. Начали благоустройство территории», — написал глава региона.

В новом учреждении откроют кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Для пациентов будут работать дневные стационары по офтальмологии и педиатрии, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Как писал «Новый компаньон», к устройству фундамента подрядчик приступил в сентябре 2023 года. Работы выполняет ООО «СтройПерспектива». Новая поликлиника будет рассчитана на 350 пациентов в день. Медицинскую помощь смогут получать 14 тыс. детей. Строительство планируется завершить в 2025 году.

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