В Перми вступили в силу новые требования к архитектурно-градостроительному облику зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Изменения в Правила землепользования и застройки Перми в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, принятые постановлением правительства Пермского края № 607-п от 11 сентября 2024 года, вступили в силу 24 сентября. Об этом напомнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Документ скорректировал требования к объёмно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капстроительства (ОКС), расширил палитры основных цветов и палитры для акцентных элементов для применения на фасадах новых зданий, уточнил требования к допустимым и недопустимым строительным материалам, которые определяют архитектурный облик строений.

Напомним, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми наделён полномочиями согласовывать архитектурно-градостроительный облик новых объектов капитального строительства в городе. В 2024 году, с учётом заключения комиссии по согласованию внешнего вида новостроек, департаментом принято 52 положительных решения на этот счёт.

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