В Прикамье похоронили погибшего на СВО Валерия Мухутдинова Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Губахи Пермского края Валерий Мухутдинов. Об этом сообщили в городской администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!» — сказано в информации властей, размещённой в соцсети ВКонтакте.

Когда, где и при каких обстоятельствах погиб мужчина, чиновники не уточнили.

Церемония прощания с Валерием Мухутдиновым состоялась 24 сентября в школе пос. Шумихинский.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в СВО 20 июня при выполнении боевого задания погиб житель п. Павловский Очёрского округа 49-летний Юрий Нелюбин. У мужчины остались жена и трое детей: два сына и дочь. Прощание с Юрием Нелюбиным состоится в пятницу, 27 сентября, в Павловском ДК. Начало траурных мероприятий в 11 часов.

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