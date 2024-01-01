В Пермском крае простятся с погибшим на СВО многодетным отцом Юрию Нелюбину было 49 лет Поделиться Твитнуть

Юрий Нелюбин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции 20 июня при выполнении боевого задания погиб житель п. Павловский Очёрского округа Пермского края 49-летний Юрий Нелюбин. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников на своей странице ВКонтакте и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Юрий Нелюбин родился в Верещагинском районе в многодетной семье. Он был старшим ребёнком. Заканчивал школу Юрий уже в Павловском, куда переехали его родители. Затем молодой человек поступил в Зюкайское ПУ и получил профессию сварщика. Отслужил по призыву военную службу и вернулся в посёлок.

«Вместе с супругой Еленой Владимировной создали крепкую семью, в которой появились два сына и дочь. Юрий Владимирович был ответственным, заботливым, отзывчивым, понимающим, семейные ценности передал и своим детям. Никогда не унывал, поддерживал за своих родных и близких», — пишет Солодников.

В сентябре прошлого года мужчина подписать контракт с минобороны и отправился на СВО.

Как пишет ВЕТТА, прощание с Юрием Нелюбиным состоится в пятницу, 27 сентября, в Павловском ДК. Начало траурных мероприятий в 11 часов.

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