Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На региональный проект «Комфортный край» в Прикамье выделяется три миллиарда рублей Новые дома культуры в 2025 году появятся в девяти населённых пунктах Пермского края Поделиться Твитнуть

Светлана Усачёва

Константин Долгановский

На выездном заседании правительства Пермского края в Чусовом 24 сентября министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва рассказала о том, что планируется на 2025 год в рамках проекта «Комфортный край». Предваряя её доклад, губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что на будущий год на проект впервые выделяется крупная сумма в 3 млрд руб.

Региональный проект на 2025 год полностью сформирован, — сообщила Светлана Усачёва. «Комфортный край» начинался в 2022 году с бюджета в 1 млрд руб. по трём направлениям, сейчас же направлений семь: «Школьный двор», «Культурная реновация», «Наша улица», «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и «Спортивные объекты».

В рамках проекта в 2025 году пройдёт 467 мероприятий в 42 муниципалитетах региона. Будет благоустроено 88 школьных дворов в 38 муниципалитетах, в том числе в сельских школах. Всего за три года (2023 — 2025) в Пермском крае будет благоустроено 230 пришкольных территорий. В рамках нового направления «Школьная остановка» в 2025 году будет оборудовано 99 остановочных павильонов для детей, ожидающих школьный автобус.

В 64 населённых пунктах в рамках направления «Наша улица» будут отремонтированы тротуары и уличное освещение, в 115 населённых пунктах будет установлено 502 контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Запланирован ремонт и строительство 78 объектов инфраструктуры водоснабжения в 77 населённых пунктах.

В рамках «Культурной реновации» в 2025 году планируется ремонт 55 домов культуры и 13 детских школ искусств. Будут построены девять домов культуры — в сёлах Сараши, Путино, Усть-Качка и Купрос, в посёлках Ласьва, Кормовище, Комарихинский и Бурёнка, а также в деревне Никифорово; и две школы искусств — в сёлах Кочёво и Усть-Качка.

Новые спортивные объекты появятся в Гремячинске, в посёлках Яйва и Менделеево. В Добрянке, Чернушке, Кунгуре и Чусовом появятся ледовые объекты для круглогодичного катания на коньках и занятий хоккеем.

Ход реализации регионального проекта «Комфортный край» в 2024 году правительство региона рассмотривало 9 сентября. Среди прочего речь шла о программе установки контейнерных площадок и о строительстве новых детских школ искусств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.