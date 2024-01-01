Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае построят две новые школы искусств В 2025 году планируется открытие школ в Лобаново и Кочёво Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

На заседании правительства Пермского края 9 августа в рамках доклада о реализации регионального проекта «Комфортный край» министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва сообщила, что в 2025 году планируется строительство двух детских школ искусств — в селе Лобаново Пермского муниципалитета и в Кочёво — центре соответствующего муниципалитета в Коми-Пермяцком округе.

Программа строительства школ искусств в рамках «Комфортного края» появилась впервые: по словам Светланы Усачёвой, новые направления в региональном проекте появляются каждый год.

Строительство здания школы искусств в Лобаново позволит учреждению отказаться от арендованных помещений, а количество обучающихся возрастёт с 420 до 500 человек. В новом здании площадью 1,7 тыс. кв. м предусмотрен зрительный зал на 80 мест, будет построена и уличная сцена для массовых праздников. Стоимость реализации проекта — 160 млн руб.

В Кочёво планируется строительство нового здания для обучения искусству 150 детей. Сейчас они занимаются в здании 1938 года постройки площадью всего 210 кв. м. Благодаря постройке новой школы будет открыто хореографическое отделение плюсом к уже имеющимся музыкальному и художественному, а количество обучающихся вырастет на 20%. Стоимость реализации этого проекта — 47 млн руб.

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