Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае появится почти 2 тыс. новых контейнерных площадок На их установку направляется более 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Светлана Усачёва

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 9 августа министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва доложила о том, как идёт отбор претендентов на участие в программах регионального проекта «Комфортный край».

В частности, речь шла об организации новых контейнерных площадок для утилизации твёрдых бытовых отходов. Эта тема, по словам министра, является актуальной для жителей многих населённых пунктов региона, поэтому при отборе в первую очередь внимание уделялось количеству обращений граждан по этому поводу.

Планируется, что за 2024-2026 годы будет организовано 1999 новых площадок в 544 населённых пунктах 31 муниципалитета Пермского края. На эти цели из бюджета направляется 209 млн руб. на три года при условии, что контейнеры будут куплены за счёт муниципальных бюджетов.

Светлана Усачёва добавила, что министерство готово проводить дополнительные конкурсы для муниципалитетов, которые пока не заявились на участие в программе.

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