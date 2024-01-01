Алёна Бронникова Федерация футбола Пермского края предупредила организацию-дубликат ФФПК обратила внимание на недопустимость нарушения прав на фирменное наименование Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

РОО «Федерация футбола Пермского края» (ФФПК) отреагировала на новость о появлении в регионе организации-дубликата и опубликовала в соцсетях обращение к любителям футбола. В ФФПК обратили внимание на недопустимость нарушения прав на фирменное наименование некоммерческой организации.

«Предлагаем футбольным активистам подтверждать свой региональный статус реальными делами, проведением дополнительных краевых соревнований среди всех возрастных категорий и видов футбола, а не вести недобросовестную конкуренцию, наносящую вред действующей краевой федерации футбола, в соревнованиях которой принимает участие более 20 тыс. человек», — отметили в ФФПК.

Напомним, в сентябре в Прикамье была зарегистрирована РОО «Пермская краевая федерация футбола». По версии СМИ, новая структура создана для замены действующей с 1996 года организации, поскольку у той в августе временно приостановили лицензию. Президентом новой федерации числится Данил Жвакин, экс-руководитель детского футбольного клуба «Звезда-2013». Он сообщил, что новая организация создана с целью проведения спортивных мероприятий, финансирование будет проходить за счёт турнирных взносов и поддержки спонсоров.

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