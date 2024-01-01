В Прикамье появилась новая краевая федерация футбола Теперь в регионе две федерации Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зарегистрирована новая федерация футбола. По неофициальной версии, которую приводит «Коммерсантъ-Прикамье», новая структура создана для того, чтобы заменить действующую с 1996 года, поскольку у неё возникли проблемы в её деятельности.

У региональной федерации футбола в августе временно приостановили лицензию, её руководитель Дмитрий Терехов признан виновным в мошенничестве в крупном размере, совершённым с использованием своего служебного положения. Кресло руководителя занял Алексей Жук, директор кунгурского ООО «Комплект резерв».

Президентом новой федерации, регистрация которой прошла 11 сентября, числится Данил Жвакин, который прежде руководил детским футбольным клубом «Звезда-2013».

По словам Жвакина, организация создана с целью проведения спортивных мероприятий, финансирование федерации будет проходить за счёт турнирных взносов и поддержки спонсоров, и федерация не претендует на государственные субсидии. Однако, как пишет издание, есть основания полагать, что новая организация всё же сможет претендовать на получение аккредитации для замены действующей федерации.

«Новая сможет заменить существующую, если, отвечая всем необходимым требованиям, получит признание Российского футбольного союза. Для этого, как правило, проводят специальный конкурс, на который могут заявиться неограниченное количество объединений», — приводит издание слова экс-министра спорта Пермского края Павла Ляха.





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